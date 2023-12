Bekämpfung der Finanzkriminalität in Düsseldorf Warum die neue NRW-Steuerfahndung nach Lierenfeld zieht

Geldwäsche im großen Stil, Cum-Ex-Steuerbetrug, Finanzverbrechen übers Internet: Wer in NRW an solchen Delikten beteiligt ist, bekommt es im kommenden Jahr mit Lierenfeld zu tun. In dem industriell geprägten Düsseldorfer Stadtteil nimmt das neu gegründete „Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität“ (LBF) ab 2024 die Arbeit auf. Wie unsere Recherchen vor Ort ergeben haben, wird das Amt die dritte und vierte Etage in einer Außenstelle der Oberfinanzverwaltung NRW an der Erkrather Straße beziehen – mit rund 50 festen Arbeitsplätzen. Das Finanzministerium will diese Details auf Anfrage nicht kommentieren.