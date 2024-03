Preisverleihung in Düsseldorf „Herbert Reul ist ein Kindswohlschützer – und zwar da, wo es besonders dunkel ist“

Er erinnerte dann auch an die vielen Ermittlerinnen und Ermittler, die Fälle verfolgen, unermüdlich Daten- und Filmmaterial sichten. Ein Kraftakt, wie der Innenminister weiß. „Ich war beim Landeskriminalamt und bekam einen Tag lang Filme vorgeführt, was so im Internet los ist, das hat mich so aus den Schuhen gehauen, das habe ich mir nicht vorstellen können“, sagte er.