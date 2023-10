Berühmte Werke aus dem Knast NRW-Forum zeigt Kunst einer Hochstaplerin

Anna „Delvey“ Sorokin schwindelte sich jahrelang durch New Yorks High Society und stilisierte sich als reiche Erbin und Kunstkennerin mit pompösen Zielen. Sie betrog Banken und Gläubiger, am Ende flogen ihre Lügen auf und sie landete im Gefängnis. In ihrer Zelle begann die heute 32-Jährige, Kunst zu machen. Berühmt ist sie nun, wenn auch berüchtigt. Alles in allem sind das offenbar ideale Voraussetzungen, um es mit ein paar Arbeiten in die Düsseldorfer Schau „Beyond Fame. Die Kunst der Stars“ zu schaffen.