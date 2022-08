Haus der Geschichte in Düsseldorf : NRW-Ausstellung zeigt packende Geschichte(n)

Düsseldorf Mit einem Familienwochenende endete die einjährige Ausstellung zum Landesjubiläum. Da der Behrensbau umgebaut werden soll, wird es ab Oktober ein mobiles Museumsprojekt geben.

Wer am Ende der Ausstellung angekommen ist, wird nicht einfach so entlassen. Und der Besucher ist auch froh, nach dem Gesehenen und Erlebten von Sascha Thiele und seiner Band in Empfang genommen zu werden. Denn die leichte Musik mit deutlichem Lokalkolorit lädt unweigerlich nochmal zum Verweilen ein. Also nimmt der Besucher Platz und denkt mit Blick auf den Rhein über die großen Momente der Zeitgeschichte ebenso nach wie über die eindringlichen persönlichen Lebenswege, die die Ausstellung nachgezeichnet hat.