Einsatz in Düsseldorfer Kita : Notarzt muss Dreijähriger einen Holzring vom Finger entfernen

Flingern Ein dreijähriges Mädchen ist am Dienstag beim Spielen in eine missliche Lage geraten. Das Kind hatte sich einen Holzring auf den Mittelfinger gesteckt – und sorgte damit für einen Einsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst.

In einer Kindertagesstätte in Flingern hat sich am Dienstag ein Mädchen beim Spielen einen großen Holzkringel über den Mittelfinger gesteckt und sich damit in eine missliche Lage gebracht. Denn selbst mithilfe der Erzieherinnen und dem Einsatz von Spülmittel ging der Ring nicht mehr vom Finger.