Projekt in Düsseldorf Ein „Nordstern“ mit Hochhaus am Vogelsanger Weg

Am Mörsenbroicher Ei gibt es ein weiteres spektakuläres Bauprojekt. Nach den Plänen des Düsseldorfer Architekturbüros RKW will die Peker-Holding ein Ensemble mit Büronutzung und Life-Science-Center errichten, wobei Letzteres den Schwerpunkt bilden soll. Auf dem Areal zwischen Nördlichem Zubringer und Vogelsanger Weg dominiert ein 16-stöckiges Hochhaus den Entwurf. Dessen gläserne Fassade ist an drei Stellen über fünf Ebenen unterbrochen. Dort werden Bäume platziert. Neben einem Platz sind zwei Querriegel mit Innenhof geplant, auch hier ist eine umfangreiche Begrünung vorgesehen.