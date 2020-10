Event in Düsseldorf : Ständehaus-Netzwerker treffen sich in der Arena

Ständehaus-Netzwerker treffen sich in der Arena

Event in Düsseldorf

Stockum CDU-Politiker Norbert Röttgen stellte sich auf der Bühne den Fragen von RP-Chefredakteur Moritz Döbler. Zum zweiten Mal fand das Netzwerker-Treffen in der Arena statt. Rund 500 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft kamen.

Zweites Auswärtsspiel für den Ständehaus-Treff: Rund 500 Netzwerker aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft haben sich am Montagabend in der Merkur Spiel-Arena getroffen. Talk-Gast des Abends war CDU-Politiker Norbert Röttgen, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Im Gespräch mit RP-Chefredakteur Moritz Döbler ging es natürlich auch um seine Kandidatur um den Vorsitz in seiner Partei – Röttgens Konkurrent Friedrich Merz war im vergangenen Monat beim Ständehaus-Treff zu Gast gewesen.