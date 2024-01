Verwaltungsgericht in Düsseldorf Keine Corona-Entschädigung für Ordensschwester

Was passiert, wenn eine Nonne nicht arbeiten kann? Mit dieser Frage musste sich das Verwaltungsgericht beschäftigten. Es ging um eine Schwester des Heilig-Geist-Ordens in Düsseldorf, die 31 Stunden in der Woche in der Altenpflege arbeitet. Doch während der Corona-Pandemie musste sie zweimal in Quarantäne und konnte nicht ins Altenheim. Der Caritasverband wollte darum eine Entschädigungszahlung – der Verlust belaufe sich auf 3685 Euro. Dass der Landschaftsverband Rheinland (LVR) nicht zahle, sei diskriminierend, so die Argumentation.