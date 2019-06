Arbeitsmarkt in Düsseldorf : Noch viele Ausbildungsstellen frei

Arbeitsmarkt in Düsseldorf

Junge Menschen haben gute Chancen auf eine Lehrstelle im Herbst. Insgesamt ist die Arbeitslosigkeit in Düsseldorf saisonuntypisch angestiegen: Die Dynamik am Arbeitsmarkt ist rückläufig.

„Erfreulich ist, dass die Düsseldorfer Unternehmen immer mehr ausbilden und die Agentur für Arbeit gleichzeitig immer mehr Bewerberinnen und Bewerber zu den Ausbildungsberufen berät“, sagt die Chefin der Düsseldorfer Arbeitsagentur, Birgitta Kubsch-von Harten. Momentan können diese noch aus rund 2300 Ausbildungsstellen in 150 Berufen auswählen. Ihre Chancen, eine Ausbildung noch in diesem Herbst zu beginnen, sind den Angaben zufolge gut.

Die jüngeren Menschen stehen auf dem Arbeitsmarkt in der Landeshauptstadt ohnehin besonders gut da: Die Arbeitslosenquote der unter 25-Jährigen betrug im Mai unverändert zum Vormonat 4,8 Prozent: „Es ist erfreulich, dass die jungen Menschen in Düsseldorf nach wie vor seltener von Arbeitslosigkeit betroffen sind“, sagt Kubsch-von Harten.

Insgesamt war die Arbeitslosigkeit im Mai leicht angestiegen – eine saisonuntypische Entwicklung. Verantwortlich seien dafür eine leicht rückläufige Dynamik am Arbeitsmarkt, aber auch eine Datenkorrektur im Jobcenter. Die Zahl der arbeitslosen Menschen in Düsseldorf ist demnach gegenüber April um 648 Personen auf 22.522 Menschen angestiegen. Die Arbeitslosenquote ist somit um 0,1 Prozentpunkte höher als im Vormonat und beträgt 6,6 Prozent. Dies entspricht exakt der Arbeitslosenquote von vor einem Jahr. Über einen längeren Zeitpunkt betrachtet, befindet sich die Arbeitslosigkeit in Düsseldorf trotz der aktuellen Entwicklung auf einem geringen Niveau. Vor zehn Jahren lag die Arbeitslosenquote bei 9,6 Prozent.