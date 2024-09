Stichwaffen-Tatort-Liste Auf dieser Düsseldorfer Straße gibt es die meisten Messerdelikte in ganz NRW

Trauriger Spitzenplatz: Die Kölner Straße in Düsseldorf taucht in einem Papier des Innenministeriums bei Fällen mit dem „Tatmittel Stichwaffe“ auf Platz 1 von ganz Nordrhein-Westfalen auf. Laut Polizei liegt das einmal an der Länge der Straße – und am berüchtigten Worringer Platz.