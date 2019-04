Umstrittenes Verkehrsexperiment : Umweltspuren in Düsseldorf gehen in Betrieb

Düsseldorf Auf zwei Hauptverkehrsstraßen in Düsseldorf gehört eine Spur künftig Bus, Rad, Taxis und E-Autos. Auch Befürworter des Experiments erwarten, dass Autofahrer auf andere Routen ausweichen. Am Donnerstag starten Markierungsarbeiten.

Autofahrer in Düsseldorf müssen sich an eine Neuheit gewöhnen: Die Landeshauptstadt nimmt ihre ersten Umweltspuren in Betrieb. Auf zwei wichtigen Verkehrsachsen in der Innenstadt steht künftig eine von zwei Fahrspuren nicht mehr für Autos mit Benzin- oder Diesel-Motor zur Verfügung, sondern nur noch für umweltfreundlichere Alternativen. Die Spuren sind freigegeben für Linienbusse, Fahrräder, E-Autos sowie Taxen. Diese Kombination wird erstmals erprobt. Wenn das Bundesverkehrsministerium zustimmt, kommen bald Fahrgemeinschaften mit drei oder mehr Insassen dazu.

Am Donnerstag beginnen die Markierungsarbeiten an der Prinz-Georg-Straße in Pempelfort. Dort soll die Umweltspur, die in beiden Richtungen markiert wird, am Dienstag in Betrieb gehen. An der Merowingerstraße in Bilk beginnen die Arbeiten am Freitag, die Spur geht dort bereits am Montag in Betrieb. Zunächst wird die Spur dort nur in Richtung Innenstadt eingerichtet. Im Sommer soll eine dritte, erheblich längere Umweltspur folgen.