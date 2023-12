Nikolaus in Düsseldorf Großer Auftritt mit Löschboot und Esel

Mehr als 100 Kinder standen am Mittwochvormittag auf den Treppen vor dem Schifffahrtsmuseum und schauten gespannt auf den Rhein. Um Punkt 10.30 Uhr war der Nikolaus in der Ferne an der Oberkasseler Brücke zu sehen. Mit dem Löschboot der Feuerwehr, das sichtlich gegen die Strömung ankämpfte, fuhr er winkend über das Wasser, bevor er am Bootsanleger an Land kam. Dort empfingen ihn Bürgermeister Josef Hinkel und Stadtdechant Frank Heidkamp. Die Blasmusiker von Waldorfschule Essen und Rheinklang spielten zur Begrüßung klassische Nikolaus-Lieder wie „Wir sagen euch an den lieben Advent“.