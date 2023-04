Neueröffnung in Düsseldorf Dieser holländische „Käse-Tempel“ zieht in die Altstadt

Hohe Straße in Köln, Kurfürstendamm in Berlin, Marienplatz in München – und demnächst die Haupt-Einkaufsstraße der Altstadt: Das Unternehmen Henri Willig breitet sich mit seinen Käse-Geschenkeläden in Deutschland aus und eröffnet Ende Mai seine neueste Filiale in Düsseldorf. Das haben der Immobilienmakler CBRE und der Flächenvermittler Reuland am Donnerstag verkündet. Die Verkaufsfläche beträgt 110 Quadratmeter und liegt an der Flinger Straße / Ecke Neustraße, also direkt gegenüber der Baustelle des neuen Carsch-Hauses.