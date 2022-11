Düsseldorf und Den Haag Niederländische Polizei im Einsatz auf dem Weihnachtsmarkt

Auf dem Düsseldorfer Weihnachtsmarkt werden an den Wochenenden bis Weihnachten erneut Einsatzkräfte der Politie Den Haag aus den Niederlanden unterwegs sein. Am Freitag kamen die vier Polizistinnen und Polizisten an – pünktlich zu dem Wochenende, an dem besonders viele Besucher erwartet werden. Der Black Friday, der erste Adventssamstag, der verkaufsoffene Sonntag und natürlich der Weihnachtsmarkt dürften viele Gäste anlocken.