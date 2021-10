Verein in Düsseldorf : Niederkasseler Schützen feiern ein Herbstfest für alle

Verein in Düsseldorf

Das hat es lange Zeit nicht mehr gegeben – laute Musik und Stimmengewirr verkünden, dass in Niederkassel gefeiert wird. Der St. Sebastianus-Schützenverein Düsseldorf-Niederkassel 1890 hatte zum „Niederkasseler Herbstfest“ eingeladen und das wollten sich viele Schützen und Anwohner – trotz einer ausführlichen 3G-Kontrolle auch für den Außenbereich – nicht entgehen lassen. „Das wird wohl das erste und auch letzte Herbstfest sein, das in unsere Programmfolge eingehen wird“, sagt Schützenchef Marc Klement.

Bevor sich der Vorstand auf das Schützenfest im August 2022 in und rund um die „D-Schänke“ vorbereitet, sollte es eine Entschädigung dafür geben, dass seit zwei Jahren nicht mehr gefeiert werden konnte und auch das Oktoberfest ausfiel. Schließlich hat Covid außerdem dazu geführt, dass das Niederkasseler Schützenkönigpaar Claus und Carina Günther seit 2019 im Amt und damit das Regimentspaar ist, das diese Position am drittlängsten einnimmt: „Wir freuen uns sehr, so viele Menschen zu treffen. Hoffentlich können wir 2022 endlich unsere eigentliche Aufgabe erfüllen.“ Die jungen Gäste des Herbstfestes aber konzentrierten sich beim Geschicklichkeitsspiel und hatten ihren Spaß. „Es ist ein Fest für alle geworden – für Familien, Nachbarn und Freunde.“ Das war dem Vorstand ebenso wichtig, wie das Thema Nachhaltigkeit. „Es wurden ausschließlich Mehrwegartikel verwendet“, sagt der Vize-Schützenchef Christoph Faßbender.