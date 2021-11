Karneval in Düsseldorf-Niederkassel : Viel Beifall für neue Tonnenbauern-Paare der Tonnengarde

Düsseldorf Beim Schlachtfest der Niederkasseler Tonnengarde gab es viel Beifall und viel Vorfreude auf den Karneval. Die neuen Tonnenbauern-Paare sind fest in der jecken Tradition verwurzelt.

Auch die neue Tonnenbäuerin bei den Erwachsenen ist schon lange dem Karneval verbunden. Sabine Becker (52) ist schließlich ein echtes Düsseldorfer Mädchen und lebt seit fast zwei Jahrzehnten in Niederkasse: „Hier im Dorf wurde ich vom Karnevalsvirus infiziert.“ Ihr Ehemann Markus war schon einmal Tonnenbauer, Tochter Emily tanzte bis zum Abitur in der Tanzgarde und Sohn Phil war 2017 Kindertonnenbauer.

Die aktuelle Tonnenbäuerin schätzt es, dass die Tradition in Niederkassel so hochgehalten wird, dass alle Generationen mitfeiern und das Dorf so viel Zusammenhalt zeigt. Bisher hat sie häufig im Hintergrund mitgewirkt: „Jetzt bin ich stolz, auch auf den anderen Bühnen der Stadt und bei Biwaks gemeinsam mit dem Tonnenbauern die Tonnengarde vertreten zu können.“

Diese Leidenschaft bringt Esfandiar Modjahedpour ebenfalls mit. Auch er ist ein echter Düsseldorf Jong, lebt und arbeitet als Zahnmediziner in Niederkassel und ist von Kindheit an vom Karneval begeistert. Als Tonnenbauer sieht er sich in einer Vorbild-Funktion: „Wir wollen soziale Aufgaben übernehmen. Ich würde sehr gern etwas für die Kinder tun, ihnen Lebensfreude vermitteln. Sie haben eine schlimme Zeit hinter sich.“ Esfandiar Modjahedpour – seine Freunde nennen ihn Essi – hat sich mit der Tonnenbauer-Position einen Traum erfüllt und hofft, während der Session auch in Senioreneinrichtungen Freude bringen zu können: „Die Menschen waren zu lange allein.“ Er schätzt die Verbundenheit der Niederkasseler, erwähnt, dass so unter anderem der „Fanclub Frönde Neerkassel“ entstanden ist, liebt Fortuna sowie das Kunst- und Sportangebot.