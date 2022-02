Feldmühlepark in Düsseldorf : Unbekannter sponsort drei Mammutbäume

Feldmühlepark in Düsseldorf

Düsseldorf Drei Mammutbäume wurden von einer unbekannten Person für den Düsseldorfer Feldmühlepark gespendet. Die Spende beinhaltet die Kosten für die Bäume, die Pflanzung und die Anwuchspflege.

Zwei weitere Mammutbäume seien zuletzt an der Ernst-Poensgen-Allee in Grafenberg gepflanzt worden. Das Trio in Oberkassel konnte laut Stadt „durch eine großzügige Spende im fünfstelligen Bereich“ umgesetzt worden. Die Baumspende beinhaltete die Kosten für die Bäume, die Pflanzung und die Anwuchspflege für mehrere Jahre.