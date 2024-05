Abschied in Düsseldorf-Niederkassel Buntstifte-Chefin geht nach einer farbenfroher Zeit in Rente

Ein Zaun aus riesigen Buntstiften ist das Markenzeichen des gleichnamigen Kindergartens an der Niederkasseler Straße. Hier hat Heike Kneip in 20 Jahren hunderte Kinder bis zur Grundschule begleitet. Jetzt steht bei den Buntstiften ein Wechsel an: Die Kindergarten-Leiterin geht in den Ruhestand. Sie blickt zurück auf eine farbenfrohe Zeit – die nur zur Pandemie ein bisschen bleistift-grau war.