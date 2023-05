Ärger wegen Lärm in Düsseldorf Anwohner in Niederkassel beschweren sich über Grundschul-Zirkus

Jonglierende Kinder, kleine Artisten, Clowns und Zauberer: Alle vier Jahre findet in der Katholischen Grundschule Niederkassel die Projektwoche „Zirkus“ statt. Diesmal gibt es allerdings Aufregung: Bereits am Montag, am ersten Tag, stand morgens das Ordnungsamt am Zirkuszelt auf dem Schulhof, weil Anwohner hatten sich über die Lautstärke beschwert hatten. Es kam aber nicht zu weiteren Maßnahmen, die Projektwoche musste nicht abgebrochen werden.