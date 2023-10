Amerikanische Football-Liga Düsseldorf ist jetzt Football-Hauptstadt

Die amerikanische National Football League (NFL) ist nun offiziell in Düsseldorf angekommen. Am Mittwoch wurde das deutsche NFL-Hauptquartier im Dreischeibenhaus in der Innenstadt eröffnet. Auf etwas mehr als 600 Quadratmetern arbeiten dort 25 Menschen. Für die NFL Deutschland sei das ein wichtiger Tag, sagt Alexander Steinforth, Managing Director der NFL Deutschland. Mit dem Hauptquartier wurde Düsseldorf nun zum administrativen Zentrum der NFL in Deutschland.