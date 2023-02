Vor dem Rathaus in Düsseldorf NFL plant Überraschung zum Superbowl

Aus Anlass des Events plant die NFL in der Landeshauptstadt eine Überraschung, wie ein Sprecher der Stadttochter D.Sports mitteilt. Diese startet bereits am Donnerstag, 9. Februar, um 18 Uhr vor dem Rathaus. Dort ist schon ein Gerüst aufgebaut, das noch von einem blauen Banner verdeckt wird. Auf diesem ist unter anderem das Logo der NFL sowie der Spruch „Düsseldorf. Get ready for Action all night“ abgebildet.