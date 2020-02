Event bei P&C in der Innenstadt : Neymar kommt nach Düsseldorf - die Vorbereitungen laufen

Event bei P&C in der Innenstadt

Düsseldorf Promiauflauf am Donnerstag in Düsseldorf: Fußball-Superstar Neymar kommt. Der Brasilianer launcht zusammen mit der Marke Replay für P&C eine eigene Kollektion. Er hat noch einige Prominente im Schlepptau.

Wie unsere Redaktion erfuhr, wird das Supermodel - die auch schon für die Dessousmarke Victoria's Secret geworben hat - am Abend über den roten Teppich laufen.

Alle in den Schatten stellt am Donnerstag aber natürlich Neymar. Allein bei Instagram folgen im sagenhafte 133.693.638 Fans (Stand Donnerstagmittag).

Der Brasilianer ist nicht nur auf dem Fußballplatz unterwegs. So ist der bekennende Fashionista, der sich auch gerne mal die Haare färbt (zum Beispiel in Pink), schon öfter als Designer aufgetreten. In der spanischen Netflix-Serie „Haus des Geldes“ war Neymar als Mönch zu sehen.