Bikesharing in Düsseldorf Nextbikes kosten bald deutlich mehr

Der Bikesharing-Dienst Nextbike gehört zu den ältesten Anbietern für Leihrädern in der Stadt. Im November vergangenen Jahres wurde das Unternehmen vom Berliner Anbieter Tier Mobility übernommen, die insbesondere für den Verleih von E-Scootern und Pedelecs im Stadtgebiet bekannt sind. In einer Mail informierte der Anbieter für Leihräder seine Kunden nun über neue Gebühren, die zum 30. Juni greifen werden. Und die haben es in sich: Mit 1,50 Euro kostet das Ausleihen der Fahrräder in den ersten 15 Minuten bald 50 Prozent mehr als zuvor. Der Preis für jede weitere Viertelstunde bleibt mit einem Euro unverändert. Der Maximalbetrag, der an einem Tag fällig werden kann, beläuft sich auf 15 Euro.