Kommunalwahl 2025 Kommt der Stadtteil Urdenbach zum Stadtbezirk 10?

Nun wollte die Verwaltung in diesem Jahr den großen Wurf wagen, der dauerhaft gerichtsfest sein soll und hätte dabei am liebsten aus zehn Stadtbezirken nur noch acht gemacht. Im Süden hätte das bedeuten können, dass der Stadtbezirk 10 (Garath und Hellerhof) dem Stadtbezirk 9 (Benrath, Urdenbach, Himmelgeist, Itter, Wersten, Holthausen, Reisholz und Hassels) zugeschlagen wird. Doch dagegen regte sich massiver Widerstand aus dem südlichsten Zipfel der Stadt. Politiker sowie Mitglieder von Vereinen aus Garath und Hellerhof befürchteten, dass ihre Anliegen in so einem großen neuen Stadtbezirk untergehen würden.