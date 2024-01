Religionen in Düsseldorf Warum es einen Neustart für den Rat der Religionen geben soll

Nun soll das Projekt, für das es in anderen Städten bereits Vorbilder gibt, wieder aufgegriffen und so bald wie möglich umgesetzt werden. „Vielleicht noch dieses Jahr“. Den Kern der vertieften Zusammenarbeit bilden die drei monotheistischen Religionen, also Christen, Juden und Muslime. Aber dabei soll es nicht bleiben, betont Fucks. „Wir befinden uns in Gesprächen mit den Buddhisten und hoffen, dass wir sie gewinnen können.“ Auch weitere Gemeinschaften seien willkommen.