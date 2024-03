Auszeichnung für Düsseldorfer Restaurants Neun Michelin-Sterne für Düsseldorfs Top-Gastronomen

Der Guide Michelin verleiht eine der höchsten Auszeichnungen in der Gastronomie, wer einen (oder gar mehrere) Sterne erhält, darf sich zur Crème de la Crème der Spitzengastronomie zählen. In diesem Jahr wurden am Dienstagabend die begehrten Auszeichnungen in Hamburg verliehen – und insgesamt neun Düsseldorfer Betriebe dürfen sich ab nun (weiterhin) mit einem Stern schmücken.