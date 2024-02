Neujahrsempfang Joseph-Beuys-Gesamtschule ehrt mutige Schüler

„Die drei Jugendlichen haben in einer überaus gefährlichen Situation Zivilcourage gezeigt“, so Gülsen Celebi, Patin der Joseph-Beuys-Gesamtschule im Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, in ihrer Laudatio auf dem diesjährigen Neujahrsempfang der Schule. Für ihren Mut wurden Andre, Lejla und Kevin mit dem sogenannten Gandhi-Preis ausgezeichnet. Seit 1998 wird dieser an Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Joseph-Beuys-Gesamtschule verliehen, „die zivilcouragiert gehandelt oder Initiativen zur Weiterentwicklung einer konstruktiven Konfliktkultur gezeigt haben“, heißt es auf der Internetseite der Schule.