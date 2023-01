Düsseldorfer Neujahrsbaby Aufregende Silvesternacht für die Makowskys

Am 30. Dezember war seine Mama in das Florence-Nightingale-Krankenhaus in Kaiserswerth eingeliefert worden. „Da war schon absehbar, dass es bald so weit sein würde“, sagte Isabel Meurer, leitende Hebamme an der Klinik, im Telefonat. Es war eine ganz normale Geburt, alle sind glücklich.“