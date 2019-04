Zum Abschluss Bäume gepflanzt : Neugestaltung des Schadowplatzes in Düsseldorf abgeschlossen

Neugestaltung des Schadowplatzes in Düsseldorf abgeschlossen

Düsseldorf Der Düsseldorfer Schadowplatz wurde im Rahmen des Großprojektes Kö-Bogen neu gestaltet. Zum Abschluss der Arbeiten sind jetzt zwei Blauglockenbäume gepflanzt worden.

Die beiden neu gepflanzten Bäume am nördlichen Rand des Platzes ergänzen die in der Mitte stehende Kastanie. Vor kurzem wurde der Platz auch mit neuen Sitzgelegenheiten ausgestattet. Die über den Platz verteilten Dreieck-Sitzbänke sind Holz-Stahl-Konstruktionen. Sie sind dem Stil weiterer Sitzelemente rund um den Kö-Bogen angepasst.

Der Schadowplatz ist mit einem Betonsteinpflaster versehen und wird entlang der Bebauung von Lichtstelen eingefasst. In diesen Lichtstelen ist über Module die Fassadenanstrahlung des historischen Gebäudes (Schadowplatz 14) und der Libeskind-Bauten integriert. Im Zentrum des Platzes bilden drei zwölf Meter hohe Lichtstelen einen markanten Mittelpunkt.

Durch diese neue Wehrhahnlinie verlor der ehemalige Jan-Wellem-Platz seine Bedeutung als zentraler Verkehrsknotenpunkt. Mit der Planung, auch den Autoverkehr von der früheren Hochstraße, dem Tausendfüßler, in Tunnel zu verlagern, ergab sich die Chance, den Bereich neu zu gestalten.

Die Tunnelbauten erstrecken sich in Nord-Süd-Richtung von der Berliner Allee in Höhe der Immermannstraße bis zum Theatermuseum auf der Hofgartenstraße. Der Nord-West-Tunnel zweigt davon in westlicher Richtung ab und führt auf die Elberfelder Straße.