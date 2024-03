Neues Zentrum für Digitalisierung und Digitalität Wo Studierende in Laboren und auf der Dachterrasse lernen

Das neue „Zentrum für Digitalisierung und Digitalität” (ZDD) ist von außen gelb angestrichen, das Grundstück fast 1000 Quadratmeter groß. Die vier Stockwerke bieten eine Nutzfläche von knapp 2300 Quadratmetern. Bis Ende Februar haben vor Ort Bauarbeiter rund ums Gebäude gearbeitet. „Alles andere ist schon länger fertig”, erklärt ein Servicemitglied der HSD. Im Untergeschoss fand die Feier zur Baufertigstellung statt. Die Digitalisierung mache fachübergreifende Arbeit einfacher, sagte Edeltraud Vomberg, HSD-Präsidentin, in einem Grußwort per Videobotschaft. Daher habe die Hochschule einen Ort errichten lassen, der „heute und in der Zukunft Spezialisten ausbildet, die in den neuen Feldern der Technologie arbeiten können.“ Vomberg erklärte auch, dass das Gebäude Nummer Elf erfolgreich im geplanten Zeit- und Kostenrahmen erbaut worden sei, was sich aufgrund von Arbeitskräftemangel heutzutage sonst oft schwierig gestalte. Sie hoffe, dass das ZDD als „Strahlkraft“ für die Stadt und Region dienen werde.