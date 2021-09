Gesundheit in Düsseldorf : Neues Zentrum für Bauchmedizin in Gerresheim

Düsseldorf Der neue Krankenhausplan des Landes setzt auf Spezialisierungen statt auf Bettenzahlen. Das Sana-Krankenhaus Gerresheim entwickelt ein neues Angebot – und wirbt beim VKKD einen Spezialisten ab.

Am Sana-Krankenhaus Gerresheim wird ein Schwerpunkt für Bauchmedizin aufgebaut. Eine zentrale Rolle an diesem viszeralmedizinischen Zentrum soll der Facharzt Michael Birkenfeld (48) einnehmen. Er bringt 20 Jahre Erfahrung ein, unter anderem als stellvertretender Chefarzt am St.-Vinzenz- und Augusta-Krankenhaus (beide VKKD) in der Abteilung Innere Medizin/Gastroenterologie. Darunter versteht man die Diagnostik, Therapie und Prävention von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes, der Leber (Hepatologie) und der zum Verdauungstrakt gehörenden Gallenblase und Bauchspeicheldrüse.