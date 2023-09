„Stadt-Land-Spielt“ Neues und Altbekanntes bei den Spieletagen in Düsseldorf

Zum 11. Mal in Folge haben sich die Düsseldorfer Veranstalter an der Aktion „Stadt-Land-Spielt!“ beteiligt. Seit 2013 gibt es das Non-Profit-Projekt, das jedes Jahr im September stattfindet. Die Spieler finden sich an ganz vielen verschiedenen Orten in Deutschland, aber auch in Dänemark, der Schweiz, Belgien und seit neuestem auch Polen zusammen.