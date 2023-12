Großer Andrang in neuem Museum In Düsseldorf den Schumanns ganz nah

Am 27. Februar 1854 verließ Robert Schumann das Haus in der Bilker Straße – damals trug es noch die Hausnummer 1032 – und machte sich auf den Weg zur Oberkasseler Brücke. Dort stieg er über das Geländer und stürzte sich in den Fluss. Er wurde gerettet und ließ sich danach auf eigenen Wunsch in eine Heilanstalt in Endenich einweisen. Dort starb er am 29. Juli 1856. Nach seinem Tod zog Clara mit den Kindern für kurze Zeit in die Poststraße (heute Haus-Nr. 25) und verließ 1857 schließlich Düsseldorf.