In der Düsseldorfer Arena Pressezentrum und neuer Vip-Bereich für die Euro

In der Arena wird fleißig für die Euro 2024 gewerkelt. Zahlreiche Arbeiter sind dabei, den Spielertunnel umzugestalten und links und rechts davon neue Räume zu schaffen. Die haben die sprechenden Namen „Cave 1“ und „Cave 2“, was übersetzt „Höhle 1“ und „Höhle 2“ bedeutet und aus der Not eine Tugend macht. Denn dunkle geduckte Räume sind normalerweise für Vermarkter eher Problemfälle. Wenn man den Makel aber zur Charakteristik erhebt und ihn im Design sogar bekräftigt, kann sich die Schwäche in eine Stärke verwandeln. So ist die Stadttochter D.Live jetzt vorgegangen, als es um die Gestaltung von neuen Vip-Plätzen und eines Pressebereichs ging.