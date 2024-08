Kultur in Düsseldorf Neues Musikfestival: Brauchtum trifft Pop-Musik

Als Mitveranstalter geht die Düsseldorfer Narrenzunft damit neue Wege und möchte sich für neue Zielgruppen öffnen, die mit dem Brauchtum bislang keine Berührung hatten. Hier trifft Karneval auf Pop. Die ausgewählten Künstlerinnen und Künstler stammen alle aus der Region und haben sich in der Umgebung bereits eine Fanbase aufgebaut. „Das kleine Festival ist kostenlos und draußen und somit auch spontan sowie für Laufpublikum interessant.“ Auf dem Rathausplatz gibt es auch die Möglichkeit, parallel zu den Auftritten ein kaltes Getränk zu trinken. Hutchins hofft, dass das Festival wiederholt wird: „Wir möchten das New Hot Pop definitiv wiederholen, sofern es Anklang findet, und als festen Termin in Düsseldorfs Pop-Event-Kalender etablieren.“ Denn gerade Newcomer und junge Künstler hätten es in der Musikszene nicht leicht. Schon im vergangenen Jahr sagte Hutchins im Gespräch mit unserer Redaktion, dass ein Festival eine gute Möglichkeit wäre, ihnen Gehör zu verschaffen. An diesem Wochenende ist es schließlich so weit.