„Lovebird“ am 6. und 7. Juni Düsseldorf bekommt ein neues Musikfestival

Der Name des Festivals – und auch das Logo – wurden aus einem bestimmten Grund gewählt. Sie stehen für einen Papagei, der als sehr soziales und friedliches Wesen gilt, erklären Petra Schlieter-Gropp und Nils Gropp. „An diesem sympathischen Vogel will man sich orientieren: Lovebird wird nachhaltig und tolerant sein. Passend zu einer Zeit, in der die Menschen sich auf das besinnen, was ihnen wichtig ist – in einer offenen, für alle zugänglichen Kultur zu leben.“