Neue Gastronomie in Düsseldorf-Oberkassel : Kochen wie bei Mama in Beirut

Randa El Chantiry in ihrem neuen Restaurant am Belsenplatz RP-F.: O rth Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Randa El Chantiry und Elias Chakkour bringen libanesische Küche nach Oberkassel. Auf der Speisekarte sind zum Beispiel Hähnchenleber mit Granatapfel-Sirup und Tabouleh.

El Chantiry, eigentlich Lehrerin, ist eine leidenschaftliche Köchin. Und seit sie mit Mann und Kindern (vier und sechs) in Oberkassel wohnt, musste die Familie immer weit fahren, um gut libanesisch zu essen. Dann wurden in Oberkassel gleich zwei Restaurants frei, die für die beiden in Frage kamen: die Dorfstube und das Richie’n Rose. Die Entscheidung fiel für den ehemaligen Burger-Laden am Belsenplatz. Den hat das Ehepaar im Oktober übernommen und in „Ruhe renoviert“, wie Chakkour sagt. Vom dunklen, rustikalen Ambiente ist nichts geblieben. Die Bar wurde verschoben. Helles modernes Design bei der Einrichtung, weiße Wände, dazu außergewöhnliche Lampen an der Decke – aus dem Laden für junge Leuze ist ein schickes Restaurant geworden. Auch das Mobiliar für die Außenterrasse hat das Ehepaar schon angeschafft.