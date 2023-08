Projekt in Düsseldorf Wie golden soll das neue Hotel in Heerdt glänzen?

Eine Welle der Begeisterung haben die Pläne für ein neues Hotel im Linksrheinischen nicht ausgelöst. Am Ende gab es im Planungsausschuss mit den Stimmen von CDU und FDP dennoch eine Mehrheit für das sechsgeschossige Hotelgebäude am Heerdter Sandberg, dessen 80 Zimmer und Konferenzräume vor allem von Geschäftsreisenden genutzt werden sollen. Ein Thema in der Debatte war auch die Fassade und die Frage, ob sie wirklich so golden glänzen soll, wie es eine erste Ansicht zeigt.