Neues Geschäft in Unterbilk Neues und Altes bei „Nikoletta“

Nikola Skibbe-Leuerer folgt ihrer Leidenschaft. Als examinierte Lehr- und Forschungslogopädin ist seit 14 Jahren mit eigenen Praxen in Heerdt und Oberkassel inklusive 17 Angestellten tätig. Und doch eröffnet sie am Freitag auf der Wilhelm-Tell-Straße, also „Loretto“ Ecke rum, „Nikoletta – New Vintage“. einen Laden für Inneneinrichtung, Deko-Artikel und noch so einiges mehr.