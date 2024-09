Gegen den Personalmangel in Restaurants Neues Gastro-Stellenportal für Düsseldorf von Berater Markus Eirund

Der Personalmangel ist ein großes Problem in der Gastronomie, das durch die Corona-Pandemie noch verschärft wurde. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) berichtet gemäß einer Studie von Herbst 2023, dass einer von vier Beschäftigten in den vergangenen Jahren die Branche gewechselt hat. Laut der Düsseldorfer Agentur für Arbeit sind derzeit knapp 500 Stellen in der lokalen Gastronomie und im Gastgewerbe unbesetzt.