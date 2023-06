Event in Düsseldorf Neues Festival für den Worringer Platz

„Wir bespielen Locations, an denen sonst keine Veranstaltungen stattfinden – zum Beispiel die Terrasse des Eiscafés Stefan, auf der unter anderem Paula Engels und Moritz Kochs auftreten“, sagt Programmgestalter Toni Dotzauer. Er und Finn Fox, Kristina Kadagies und Thede Valentin – die Produktionsleiter des Worringer Weekenders – arbeiten am Worringer Platz und kennen somit den Festival-Ort bestens. Von hier produzieren sie Musik und Videos sowie Veranstaltungen und Konzerte. Das Team um Veranstalter Hamed Shahi sorgte bereits für populäre Kulturevents in Düsseldorf. Dazu zählen das New-Fall-Festival vom 31. Oktober bis 5. November, Beats & BBQ (Start diesen Samstag) und Parklife ab Mitte Juli, das Ehrenhof Open findet am 5. und 6. August statt.