Ex-Nordmanns-Betreiber Vier Gastronomen eröffnen neues Eiscafé an der Nordstraße in Düsseldorf

Direkt an der Haltestelle Dreieck an der Nordstraße in Pempelfort eröffnet in wenigen Wochen ein neues Eiscafé: Die Manufaktur Kugel ist ein Gemeinschaftsunternehmen von vier Düsseldorfer Gastronomen. „Spätestens in der zweiten Maiwoche wollen wir loslegen“, sagt Mit-Inhaber Daniel Reis Menino.