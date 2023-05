Medienhafen in Düsseldorf Neues Boot der Wasserschutzpolizei startet zur Jungfernfahrt

Die „WSP 2“ heißt zwar genau so wie das Vorgängermodell, ist jedoch 30 Jahre jünger und technisch deutlich weiter fortgeschritten. Das neue Streifenboot der Wasserschutzpolizei in Düsseldorf wurde am Montag getauft und hat seine ersten Meter im Medienhafen zurückgelegt. Es wird künftig auf den 40 Rheinkilometern unterwegs sein, die in der Verantwortung der Wasserschutzpolizei liegen.