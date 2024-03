Bauen in Düsseldorf Das nächste Baugebiet für Düsseltal

Düsseltal ist im Wandel, insbesondere in dem Gebiet zwischen Sohnstraße und Düssel im Nordosten sind aktuell diverse Baugebiete in Planung oder wurden wie das Quartier „Zoo eins“ an der Willi-Aengevelt-Straße bereits weitgehend realisiert. Auch die SMS-Zentrale an der Eduard-Schloemann-Straße soll bald in Wohnraum umgewandelt werden, und genau dazwischen liegt ein Kleingartengelände, das ebenfalls einer Wohnbebauung weichen wird. Exakt diese Fläche stand jetzt im Mittelpunkt einer Öffentlichkeitsbeteiligung in den Räumen des Stahlinstituts VDEh, das zusammen mit der Stadt einen Wettbewerb für die künftige Nutzung initiiert hatte.