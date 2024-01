Anreise zu Landtagssitzungen Neues Apartment-Haus für Abgeordnete in NRW soll 2025 stehen

Der Düsseldorfer Landtag will ein neues Apartment-Haus für Abgeordnete bauen, das bis zum Herbst 2025 fertig sein soll. In dem fünfgeschossigen Haus sollen 20 Apartments entstehen, wie aus Bauunterlagen hervorgeht. Zurzeit wird noch die alte Unterkunft für Abgeordnete abgerissen. An gleicher Stelle soll der Neubau entstehen.