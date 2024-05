Einblicke in den Groß-Umbau im Sevens AOK bezieht zwei Etagen im Sevens an der Kö – und mit ihr sogar eine Zahnklinik

Ein Teil des Umzugs steht bereits in diesem Jahr im Spätsommer an: In einem Kostenpflichtiger Inhalt neuen Bürohaus an der Wanheimer Straße nahe dem Flughafen sollen dann insgesamt 1800 Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze haben, die zuvor an der Kasernenstraße und anderen Orten tätig waren. Weitere 300 sind schon an den Mündelheimer Weg gezogen. Was sie alle gemeinsam haben: Ihre Tätigkeiten sind kundenfern, sie müssen nicht für die Versicherten direkt ansprechbar sein. Viele Unternehmen entscheiden sich inzwischen dafür, die Büros solcher Abteilungen in die Außenbezirke zu verlegen, wo Büros deutlich günstiger zu haben sind.