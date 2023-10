Neueröffnung in Düsseldorf Wenn Whisky zur Religion wird

Peter Klas trägt so Titel wie „Keeper of the quaich“. Wem das nichts sagt, der muss sich nicht grämen, denn hier geht es um einen inneren Zirkel an Experten, denen es ausschließlich um eines geht: die Pflege, Wahrung und Förderung der schottischen Whisky-Kultur. Es gibt 2800 Mitglieder, die aus mehr als 100 verschiedenen Staaten stammen, aufgenommen wird nur, wer eingeladen wurde. Klas wurde, und man kann sich vorstellen, dass die Hürde dafür hoch ist.