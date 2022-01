Abrechnung nach Entfernung : Neuer VRR-Tarif jetzt auch in Rheinbahn-App verfügbar

Neuer VRR-Tarif jetzt auch in Rheinbahn-App verfügbar

Den neuen Tarif gibt es nur auf dem Smartphone, jetzt auch per Rheinbahn-App. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Nun können die Kunden des Düsseldorfer Nahverkehrsunternehmens über die Rheinbahn-App mit dem Tarif „Eezy“ fahren – und Geld sparen.

Die Rheinbahn hat den VRR-Tarif „Eezy" in ihre neue App integriert. Der Tarif ermöglicht erstmals eine Abrechnung nach den gefahrenen Kilometern und ist dadurch teilweise deutlich günstiger als die herkömmlichen Tickets. Beim Start der neuen Rheinbahn-App war diese Option noch nicht möglich gewesen, „Eezy" ließ sich bislang nur über die App des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR) nutzen.

Die Finanzvorständin der Rheinbahn Susanne Momberg sieht „Eezy“ als Teil der Unternehmensstrategie. „Als Rheinbahn wollen wir Mobilität in unserer Stadt und Region immer einfach machen“, sagt Momberg. Der neue E-Tarif sei dafür ein wichtiger Baustein.

Der neue Tarif lässt sich ausschließlich mit dem Smartphone nutzen. In der App tippen Fahrgäste kurz vor Fahrtantritt auf den „Check In“-Button. Unterwegs wird ein QR-Code auf dem Bildschirm für die Ticketkontrolle angezeigt. Nach Ankunft am Ziel checken die Fahrgäste per Fingertipp wieder aus. Dann wird der Fahrpreis automatisch berechnet.