Advent in Düsseldorf Im Herzen der Kö strahlt eine neue Lichtertanne

Beim „Le Coeur“ sind große Teile des alten Bankgebäudes abgerissen worden. Wer an der Kö auf der Ecke Benrather Straße steht und in Richtung Wilhelm-Marx-Haus schaut, hat die große leere Baustellenfläche vor sich. Das Areal wirkt wie ein riesiger, schräg durchgeschnittener Beton-Kuchen. Was dort noch heute steht von der alten Bausubstanz, wird vom Investor Hines in den Neubau integriert – und kann für Deko genutzt werden.