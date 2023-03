Ausstand in Düsseldorf Arbeiter kämpferisch – neuer Streik bei Rheinbahn angekündigt

Am Freitagmorgen versammelten sich etwa 1500 Beschäftigte aus der Abfallwirtschaft bei einer Streikkundgebung vor der Awista-Zentrale. Neben den Düsseldorfer Teilnehmenden waren auch Kollegen aus Wuppertal, Solingen und Remscheid angereist. Die Kundgebung fand im Rahmen eines Warnstreiks von Verdi statt, der eine Reaktion auf die Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst ist. Die Mülltonnen blieben und bleiben in dieser Woche von Mittwoch bis Samstag auch in Düsseldorf stehen.